Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin "Dünya Ahileri Ödülleri" Sahiplerini Buldu

(ANKARA) - Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü tarafından düzenlenen Dünya Ahileri Ödülleri sahiplerini buldu. 2025 yılında 6 farklı kategoride toplam 12 esnaf ve sanatkara "Dünya Ahisi Ödülü" verilecek.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü tarafından yürütülen "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında verilen ödüller, Unutulmaya Yüz Tutmuş 3 Nesil Mesleğini Yaşatanlar, Mesleğini Sanatla Buluşturanlar, Başarı Öyküleri, Afet'in Esnafları, Medya Tanıtım ve Aktivite Alanları altı ana kategoride dağıtıldı.

"Tüm Dünya Ahilerini yürekten kutluyor, yüreklerinden öpüyorum"

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü Başkanı Fehmi Çalmuk, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara karşı inatla ayakta kalmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam eden esnaf ve sanatkarın yükünü yönetim kurulumuzca takdim ettiğimiz ödüller ile omuzlama gayretindeyiz. Kabul buyursunlar. Bizim hayallerimizi, kültürümüzü çaldırmadan yarınlarla buluşturma gayretinde olan tüm Dünya Ahilerini yürekten kutluyor, yüreklerinden öpüyorum" dedi.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ödül sahipleri şöyle sıralandı:

"Hamdi Gaspar, yüzyıllardır yaşatılan süpürge imalatının son ustalarından biri olarak ilk ödülün sahibi oldu. Sedef ustası olan Muzaffer Demir, aynı zamanda Devlet Sanatçısı unvanına sahip. Türkiye'nin ender Şam Çeliği (Damascus) ustası olan Yusuf Bayyiğit, ayn zamanda 3. Kuşak olarak mesleğini sürdürüyor. Bayyiğit Devlet Sanatçısı unvanını taşıyor. Hamdi İncegül, 1922 yılından bu yana Ankara Hacı Bayram'da faaliyet gösteren Gül Kurukahve işletmecisi. İncegül, mesleğini dördüncü nesil olarak sürdürüyor.

Mustafa Gençcan, yüzyıllardır süregelen düğün yemek kültürünün en önemli örneklerinden biri olan İskilip Dolması geleneğini açtığı lokanta ile kitlelerle ulaştıran Gençcan kız kardeşiyle birlikte büyük amcadan mirası 3. Nesil olarak yaşatıyor. 1930 yılından bu yana Gaziantep'te nam salmış Halil Usta'nın Fırınlı Et Lokantası geleneğini; Abdullah ve Yunus Bağışkan kardeşler 3. Nesil olarak sürdürüyor.

Kamuoyunun 'Bir Yiğit Gurbete Gitse Gör Başına Neler Gelir' ve 'Entarisi Morumuş Yar Sevmek de Zorumuş Sunayı da Deli Gönül Sunayı' gibi türkü sözleriyle yakından tanıdığı, efsane saz ustalarından ve aynı zamanda Elektrik Ustası olan Bahri İlhan, bu kategorinin sahibi oldu. Avni Ongurlar, uzun yıllar tekstil alanında esnaflık yaptıktan sonra, Türkiye'nin 1.5 asırlık şekerleme kuruluşu Hafız Mustafa 1864 firmasını satın alarak işletmeyi dünya çapında tanınan bir markaya kavuşturdu.

Hayrullah Türker, garsonlukla başladığı esnaflık mesleğini beyaz eşya satarak devam ettirdi. Daha sonra plastik, makine üretiminden sonra savunma sanayinde faaliyet gösteren Zeki Bey Şirketler Grubunu kurarak girişimcilik öyküsünü sürdürdü. Bu kategori, 6 Şubat depremlerinde gösterilen direnişi onurlandırdı. Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda oto elektrikçi Mahmut Yücel 6 Şubat Depreminde 7 saat enkaz altında kaldı. Depremde, eşini, abisini ve yeğenlerini kaybetti.

Taksici esnafı olarak çalışan Kasım Eren, 8 gün hastanede yatan ancak taburcu olacağı günün sabahı meydana gelen 5 Şubat depreminde annesini ve refakatçi olan babasını kaybetti. Ankara'nın At Pazarı'nda Dericizade namıyla ün salmış, üç kuşaktır dericilik yapan aile geleneğini yaşatan Faruk Küçük; aynı zamanda Ankara fotoğrafları kolleksiyoneri. Kaleme aldığı eserleri, sergileri kamuoyunda ve geniş yankı buldu. Ahilik geleneğini geniş kitlelere tanıttı."