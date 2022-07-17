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"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

Öte yandan etkinlik kapsamında şarkıcı Nigar Muharrem de konser verdi.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Adanaspor Seyhan Güncel Haberler

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