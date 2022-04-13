Dün Türkiye'nin en soğuk gecesi Ankara'da yaşandı

11 Nisan 2022 saat 18.00 ile 12 Nisan 2022 saat 06.00 saatleri arasında Türkiye'nin en soğuk gecesi-11,6 dereceyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz köyünde yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde günlük olarak yayımlanan, günün 18.00 ile 06.00 saatleri arasında Türkiye'nin en soğuk ve en sıcak havalarının yaşandığı il ve ilçelerin paylaşıldığı listeye göre 11 Nisan 2022 saat 18.00 ile 12 Nisan 2022 saat 06.00 saatleri arasında Türkiye'nin en soğuk gecesi -11,6 dereceyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz köyünde yaşandı. Soğuk hava açısından Ahiboz köyünü Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü yaylası -10,6 dereceyle takip etti.

Aynı tarih ve saat arasında Türkiye'nin en sıcak havası ise 15,8 dereceyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. Samadağ'ı Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu açıkları Şamandıra 14,4 dereceyle izledi.

11 Nisan 2022 saat 18.00 ile 12 Nisan 2022 saat 06.00 saatleri içerisinde Türkiye'de 12 bölgede hava sıcaklığı 0,0 derecede yaşandı.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel