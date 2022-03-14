Darbedilen doktor: Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi güvende yapabilmek

İZMİR (DHA) - TÜM Türkiye'de olduğu gibi 14 Mart Tıp Bayramı İzmir'de de kutlandı. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki basın açıklamasına, dün bir hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Emre Arslan da katıldı. Arslan, "Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi, sevdiğimiz şekilde ve güvende hissederek özveri ile yapabilmek" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kent genelindeki hastanelerin tamamında basın açıklaması yapıldı. İzmir Sağlık Platformu'na üye çok sayıda meslek ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de bir araya gelen sağlıkçılar, hem sağlıkta şiddeti protesto etti hem de taleplerini dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çelenk konulmasının ardından pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlıkçılar adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Basın açıklamasına, dün sabah bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli asistan doktor Emre Arslan da katıldı.

Olay anını anlatan Dr. Arslan, "Dün bir saldırı olayı gerçekleşti. Hasta yakını, önce fiziksel olarak saldırdı. Ardından da bıçak çekti. Hasta yakını, çocuk acil servisine geldi. Gece yarısı gördüğüm bir hastaydı. Sabah tetkik yaparak, değerlendireceğimizi söyledim. Muayenesini yaptım. Süre sonunda hasta yakını kliniğe bıçakla geldi, kapımı çaldı. Sert bir şekilde çocuğuna bakmamı söyledi. 'Muayene ettim, hanımınıza bilgi verdim' dedim. Çocuk acile dönebileceklerini ve klinik gözlem altında bulunmalarını, beyin cerrahisine gelmelerine gerek olmadığını söyledim. Çocuğu sert bir şekilde hanımına vererek, hakaret etmeye başladı. Ben de içeri girip kapıyı kilitledim. Ardından kapıya vurarak küfretmeye başladı. Beni ölümle tehdit etti ve daha sonra ailevi değerlerime küfretti. Ben de dışarı çıkıp 'Ne diyorsun sen?' dedim. Direkt yumruk attı ve sonra bıçak çekti. Arbede sırasında ayırdılar. İnşallah devamı olmaz" diye konuştu.