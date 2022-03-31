Dün çığ altında kalan turistler bugün tekrar kayak yaptı

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalan İtalyan turistler, bugün tekrar farklı bir bölgede kayak yaptı.

Dün öğlen saatlerinde Gürpınar ilçesinde Başet Dağı'nda kayak yapan grupta bulunan 4 İtalyan kayakçının üzerine çığ düşmüş, Türk rehberlerin müdahalesiyle kısa sürede kar yığınının altından çıkarılan turistlerden biri ise hipotermi geçirmişti.

Durumun bildirilmesi üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına ait helikopterle bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın turist ve diğerleri, helikopterle Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına, oradan da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

İTALYAN KAYAKÇILAR TUTKULARINDAN VAZGEÇMEDİ

Dün akşam hastanede taburcu olan kadın turist ile çığ altından kurtarılan diğer turistler bugün Gevaş ilçesine gitti. Turist grubu, Abalı Kayak Merkezinde 3 bin rakımlı dağa tırmanarak tekrar kaydı.

İHA muhabirine konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, dün 11 İtalyan ve 2 Türk rehberle Gürpınar ilçesindeki Başet Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirtti. İniş esnasında çığın meydana geldiğini anlatan Antrenör Öztürk, "Çığda tamamen gömülen 4 kişiyi sinyal cihazlarının yardımıyla çok kısa sürede kurtardık. Ancak bir kişi çığ altında kaldığı için çok üşüdü. Hipotermiye giren İtalyan kadın için helikopter çağırdık. Ayağını burkan bir kişi vardı. Bunları helikopterle sevk ettik. Hastanedeki tedavilerinin ardından dün akşam taburcu oldular. Bugün de Abalı Kayak Merkezine gittik. 3 bin rakımlı bir tepeye tırmandık ve ardından kayak yaptık" dedi.

Dün yaşadıklarını anlatan Patrizo Vivani ise çığdan kurtulan arkadaşlarının çok korktuğunu, sinyal cihazı sayesinde çıkarıldıklarını dile getirdi. Korku dolu bir an yaşadıklarını aktaran Vivani, bugün tekrar kayak yaptıklarını kaydetti.

(Yılmaz Sönmez/ İHA)