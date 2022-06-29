Dün Akşam Sunulan ve TBMM'nin Üst Yönetimine Güvence Getiren AKP Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

AKP'nin dün akşam TBMM Başkanlığı'na sunduğu ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifte, iktidarın değişmesi durumunda olası kadro değişimine karşı düzenleme yapılarak, görevden alınabilecek TBMM üst yöneticilerinin yine Meclis çatısı altında güvenceli olarak görülen maaşı yüksek Başkan Başmüşaviri ve müşavir kadrolarına getirilmesi öngörüldü. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu madde için "Gidiş hazırlığı var, belli düzeylere getirmiş olduğunuz yöneticilere görevden alındıklarında makamlarını koruyacakları bir düzenleme yapıyorsunuz, gittiğiniz belli" dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da teklifte asgari ücret ile ilgili düzenlemenin olmamasına tepki gösterdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in ilk imzacıları olduğu yasa teklifi, geçici maddeyle birlikte toplam 58 maddeden oluşuyor.

Yasa teklifine göre; kamu görevlilerinin ek göstergeleri artırılarak yeniden düzenlenecek.

Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrenciler, geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam edebilecek. Terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahküm olanlar, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak.

Emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500 liradan üç bin liraya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olan emekli milletvekilleri ile eski TBMM başkanları, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların maaşlarının hesaplanma yöntemi, 9000 ek gösterge rakamına göre hesaplanarak temmuz itibariyle zamlanacak.

Siyasi partilerin yasal gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam aracılığıyla yapılması halinde tahsilat veya gelir makbuzu düzenleme zorunluluğu kaldırılacak. İnşaat ruhsatı olmasına rağmen kullanma izni verilmeyen veya alınamayan binalara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine ilişkin süre 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatılacak. Otoyollardan kaçak geçiş yapan araç sahiplerine, 15 gün içinde ödeme yapmaları durumunda ek ceza uygulanmayacak.

İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLIK

İktidarın değişmesi durumunda olası görevden alınmalara karşı bir düzenleme de teklifte yer aldı. Buna göre; olası kadro değişikliğinde görevden alınabilecek TBMM üst yöneticileri, yine TBMM çatısı altında güvenceli ve maaşı yüksek kadrolara getirilecek. TBMM'de genel sekreter ve yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan baş müşaviri kadrolarına, TBMM İdari teşkilatında başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına, başkan yardımcısı olarak görev yapanlar ise görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına atanacak.

TEKLİF MÜZAKERELERİ JET HIZIYLA BAŞLADI

Dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi; TBMM İçtüzüğü'ndeki 'Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren 48 saat sonra başlanabilir' hükmü bulunduğu için, Danışma Kurulu kararı alınarak öne çekildi ve bugün 13.00'te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Muhalefet milletvekilleri, usul üzerine söz alarak; yasa teklifinin 'torba' niteliğinde gelmesine ve süre verilmemesinden dolayı hazırlık yapamamalarına tepki gösterdi.

BEKAROĞLU: GİDİŞ HAZIRLIĞI VAR

Komisyon Üyesi olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, iktidarın değişmesi durumunda kamuda olası görevden alınmaya yönelik madde hakkında "Gidiş hazırlığı var, belli düzeylere getirmiş olduğunuz yöneticilere görevden alındıklarında makamlarını koruyacakları, mevkilerini koruyacakları bir düzenleme yapıyorsunuz. Gittiğiniz belli" dedi.

PAYLAN: ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINI GEÇECEK Mİ

Komisyon Üyesi, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan teklifte, asgari ücret ile ilgili düzenlemenin yer almamasını "Asgari ücretle ilgili düzenleme yok. Patronlarla beraber asgari ücreti belirleyeceksiniz. Açlık sınırını geçecek mi" sözleriyle eleştirdi.

YILMAZ: SEÇMENLERE VEREBİLECEK CEVABIMIZ YOK

Komisyon Üyesi, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Meclis çalışmalarına ara verilecek, seçim bölgelerine gideceğiz. İster iktidarda ister muhalefette olalım; seçmenlere karşı verebileceğimiz hiçbir cevabımız yok" dedi.

AĞBABA: 3600 DEVRİM DEĞİL YIKIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da şunları söyledi:

"İktidarın devrim niteliğinde dediği 3600 ek gösterge düzenlemesine baktığımızda devrim değil birçok memur için bir yıkım olduğunu görüyoruz. 3600 ek gösterge düzenlemesi bu haliyle kamu emekçileri arasında ayrıma ve eşitsizliğe yol açacaktır. İktidar yine kaş yapayım derken göz çıkarmıştır' Örnek vermek gerekirse; yıllardır 3600 ek gösterge bekleyen polis memurlarından üniversite mezunu olmayanlar 3600 ek gösterge hakkının dışında tutuluyor. Bu durum, mesleklerin kendi içinde ayrı bir eşitsizliğe yol açıyor."

ANKA / Güncel