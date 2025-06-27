Dumlupınar Üniversitesi 5.035 Öğrenci Mezuniyet Töreni Düzenledi

Dumlupınar Üniversitesi 5.035 Öğrenci Mezuniyet Töreni Düzenledi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu yıl mezun olan 5.035 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitenin eğitimdeki yatırımlarından ve Gazze'deki insani dramdan bahsetti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), bu yıl mezun olan 5 bin 35 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde yapılan törende yaptığı konuşmada, DPÜ'nün 11 fakülte, 14 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ve 1 yüksekokulda yüzlerce programda 50 bine yakın öğrenciye eğitim sunan köklü bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Son yıllarda Türkiye'de yükseköğretim alanında yapılan stratejik yatırımların etkisiyle DPÜ'nün de bu gelişimden önemli paylar aldığını ve bunun en iyi şekilde değerlendirildiğini belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz, yaptığı anlaşmalar sayesinde Kütahya'da pek çok kamu kuruluşuyla ortak projeler yürütmekte ve öğrencilerimize çeşitli alanlarda uygulamalı eğitimler ve staj olanakları sunmaktadır. Ayrıca, Kütahya Tasarım Teknokent aracılığıyla bilimsel araştırmaların ve yenilikçi teknolojilerin desteklendiği bir altyapı oluşturularak, girişimci fikirlerin hayata geçirilebilmesinin önü açılmaktadır."

Kızıltoprak, tüm çabalarının eğitim hayatını yalnızca teoride değil, sahada da güçlü kılmak ve öğrencileri geleceğe daha donanımlı hazırlamak olduğunu vurguladı.

"Gazze bu yılda mezun veremedi"

Gazze'deki insanlık dramını da hatırlatan Kızıltoprak, "Bugün burada bu coşku ve sevinci yaşarken bir an olsun gönlümüzün sızladığı Gazze gerçeğini de unutmuyoruz. Gazze bu yıl da mezun veremedi. Sadece üniversiteler değil, Gazze'de ilkokullar, ortaokullar, liseler de mezun veremedi. Okul bahçelerinde sevinç çığlıkları değil, siren sesleri yankılandı. Sıralarında gelecek hayalleri kuracak çocuklar artık yok." ifadelerini kullandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin siyasi istikrarı, ekonomik gücü ve toplumsal mukavemeti ile dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye dünyada huzur, barış ve istikrarın taşıyıcısı bir ülke. Hepimiz daha adil bir dünya mümkün diyoruz. Fakat gönül coğrafyamıza el uzatabilmemiz için bir ön şartımız var. Bu da Türkiye'nin birlik ve beraberliği." şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Tören, mezun öğrencilerin kep atmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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