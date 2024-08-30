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Dumlupınar Şehitliği'nde "Gençlerle tarih söyleşisi"

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Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte, "Gençlerle tarih söyleşisi" etkinliği düzenlendi.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte, "Gençlerle tarih söyleşisi" etkinliği düzenlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, Dumlupınar Şehitliği'nde gençler için kurulan çadır kampta düzenlenen söyleşiye, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuşmacı olarak katıldı.

Büyük Zafer'in tarihini anlatan Kızıltoprak, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de "Büyük Taarruz" emrini vermesiyle sürecin başladığını anımsattı.

30 Ağustos'ta kazanılan zaferin gençlere sorumluluk yüklediğini kaydeden Kızıltoprak, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

Kızıltoprak, söyleşinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin tarihindeki en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zaferi'yle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dile getiren Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Bu uğurda emek veren herkesi şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Bugün Türk devleti dünya devletleri içinde çok iyi bir konumda. Bu cumhuriyetimiz sayesinde oldu. Milletimizin muasır medeniyetler zirvesine çıkma ideali devam ediyor. 21. yüzyılı Türk asrı yapmak için gençlerimiz büyük bir aşk ve şevkle çalışıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti her alanda büyük ilerlemeler kaydetti. Bu bir bayram günüdür. Milletimizin Zafer Bayramını doyasıya kutlamasını temenni ediyorum.

Etkinliğe Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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