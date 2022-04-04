Dumlupınar şehitleri facianın 69. yılında anıldı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te, Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemi Naboland ile çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci, facianın 69. yılında törenle anıldı.

Nara Barbaros Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile askeri personel katıldı.

Burada, Deniz Binbaşı Alpaslan Yavaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal tarafından şehitler için dua edildi.

Ardından Vali İlhami Aktaş, Barbaros Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Vali Aktaş ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Daha sonra "TCG 18 Mart" denizaltısına geçen Aktaş ve Ecevit, "TCG Dumlupınar"ın 69 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı, 4 Nisan 1953'te, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan günü "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.