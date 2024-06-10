Dumlupınar İlkokulu Kız Basketbol Takımı İl Birincisi Oldu

Dumlupınar İlkokulu kız basketbol takımı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnavada il birincisi oldu.

Finalde rakibi Özel Yeniyol İlkokulu'nu 35'e 5 yenen Dumlupınar İlkokulu, Eskişehir il şampiyonu oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende, il ikincisi olan Özel Atayurt Okulu ile il üçüncüsü Özel Yeniyol Okulu kupalarını aldı.

Şampiyon olan Dumlupınar İlkokulu kız basketbol takımına, kupa ve madalyaları Dumlupınar İlkokulu Müdürü Nurettin Ateş tarafından takdim edildi.

Ateş, Dumlupınar İlkokulu kız basketbol takımı öğrencilerini, antrenörlerini, öğretmenlerini ve velilerini tebrik etti.

Dumlupınar İlkokulu'nu maçlarda destekleyen seyirciler şampiyonluk sevincine ortak oldu.