Yeşilay Afyonkarahisar'da "Dumansız Mahalle Projesi" başlattı

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, il genelinde "Dumansız Mahalle Projesi" başlattıklarını açıkladı.

Kavas, yaptığı açıklamada, Dumansız Mahalle Projesi'nin temel amacının, mahallelerde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, tütün kullanımına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve çocuklar ile gençleri bağımlılıklardan korumak olduğunu belirtti.

Projenin muhtarların öncülüğünde mahalle bazlı sahiplenme modeliyle yürütüleceğini aktaran Kavas, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız bu sürecin en güçlü paydaşıdır. Dumansız mahalle, yalnızca bir proje değil, sağlıklı gelecek için verilen toplumsal bir sözdür. Bu kapsamda ortak kullanım alanlarının sigara içilmeyen alanlar olarak belirleyeceğiz. Mahallelerde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Yeşilay değerlerinin yerelde güçlendirilmesini hedefliyoruz."