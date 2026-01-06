Haberler

Yeşilay Afyonkarahisar'da "Dumansız Mahalle Projesi" başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, Dumansız Mahalle Projesi'ni başlatarak tütün kullanımına karşı toplumsal farkındalığı artırmayı ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, il genelinde "Dumansız Mahalle Projesi" başlattıklarını açıkladı.

Kavas, yaptığı açıklamada, Dumansız Mahalle Projesi'nin temel amacının, mahallelerde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, tütün kullanımına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve çocuklar ile gençleri bağımlılıklardan korumak olduğunu belirtti.

Projenin muhtarların öncülüğünde mahalle bazlı sahiplenme modeliyle yürütüleceğini aktaran Kavas, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız bu sürecin en güçlü paydaşıdır. Dumansız mahalle, yalnızca bir proje değil, sağlıklı gelecek için verilen toplumsal bir sözdür. Bu kapsamda ortak kullanım alanlarının sigara içilmeyen alanlar olarak belirleyeceğiz. Mahallelerde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Yeşilay değerlerinin yerelde güçlendirilmesini hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı