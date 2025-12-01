Haberler

'DUMANDAN ETKİLENME İHTİMALİM VARDI AMA BEN VATANDAŞ GİBİ PANİK YAPMADIM'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen yangında kendi hava maskesini vererek bir vatandaşı kurtaran itfaiye eri Cihat Oruç, yaşanan kurtarma anlarını anlattı. Duman altında kalan vatandaşı sakinleştirerek kurtaran Oruç, önceliklerinin insan canı olduğunu vurguladı.

'DUMANDAN ETKİLENME İHTİMALİM VARDI AMA BEN VATANDAŞ GİBİ PANİK YAPMADIM'

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Ali Oğlakçı'yı, kendi hava maskesini vererek kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri Cihat Oruç, yaşananları anlattı.

Önceliklerinin insan canı olduğunu belirten Oruç, "Sabah vardiyayı aldığımızda arkadaşlarla beraber arabalarımızı kontrol ettikten sonra anons geldi. Evin yandığı yer bizim bölgemiz değildi. Oraya takviye olarak gittik. Hemen hemen Başiskele itfaiyesiyle aynı anda olay yerine vardık. Başiskele itfaiyesi müdahaleye başladığında biz de bir hortum atma gereği duyduk. İçeriye girdiğimizde yukarıda mahsur kalmalar olduğunu duyduk. Attığımız hortumu bırakarak direkt mahsur kalan vatandaşların yanına çıktım. Önceliğimiz insan kurtarmak, canlı kurtarmak. Her ne olursa olsun ilk önceliğimiz canlı. Yanar vaziyetteydi, binayı tahliye etmemiz lazımdı. Üst kata çıktığımda vatandaşın dumandan etkilendiğini gördüm. Onu alarak camın yanına doğru çektim. Sakin olmasını söyledim. Dumandan etkilendiğini, konuşamadığını, nefes alamadığını söyledi. Almış olduğumuz eğitimlerden dolayı sakin olmasını, nasıl müdahale edeceğimizi biliyoruz. Ben maskemi çıkarttım, vatandaşa verdim. Dumandan etkilenme ihtimalim var ama ben vatandaş gibi panik yapmadım. Sonuçta duman yukarıya çıkıyor, devamlı çıkacak bir yer arıyor. Ben yerdeyim, kendimi biraz daha geri çektim. Dumanın olmadığı yerlerde biraz daha durdum. Sağlık durumunun iyi olduğunu biliyorum. Devamlı benim kontrolümün altındaydı. İyi misin, diye devamlı sordum. Merdiven aracına varana kadar hiçbir sıkıntı yoktu" dedi.

Ardacan UZUN/BAŞİSKELE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.