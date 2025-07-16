Duman Çanakkale Boğazı'nı Kapladı

Duman Çanakkale Boğazı'nı Kapladı
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Şarköy'de başlayan orman yangını, büyüyerek Çanakkale sınırına ulaşırken, duman nedeniyle Çanakkale Boğazı etkisi altına alındı. Havanın kararması sebebiyle havadan müdahale durdurulurken, karadan müdahale devam ediyor.

DUMAN ÇANAKKALE BOĞAZI'NI KAPLADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp büyüyerek Çanakkale sınırına geçen orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nı duman kapladı. Havanın kararması nedeniyle alevlere havadan müdahale durdurulurken, karadan ise devam ediyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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