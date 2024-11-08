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Düm KA Ritim Topluluğu'ndan Mudanya Huzurevi'ne Eğlenceli Ziyaret

Düm KA Ritim Topluluğu'ndan Mudanya Huzurevi'ne Eğlenceli Ziyaret
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Düm KA Ritim Topluluğu, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte huzurevi sakinlerine müzik ve dans dolu anlar yaşattı. Koordinatörü Asuman Köseoğlu, sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışmaya katkısını vurguladı.

Düm KA Ritim Topluluğu üyeleri, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 grup halinde çalışmalarını sürdüren yaklaşık 60 kişiden oluşan topluluk adına gerçekleşen ziyarete, terapist Kaplan Polat ve koordinatör Asuman Köseoğlu öncülüğünde 15 kişilik ekip katıldı.

Darbuka, cajon, bendir, bongo, asma davul ve zilli tef gibi enstrümanlarla gösteri sunulan ziyarette huzurevi sakinleri, grubun sergilediği performans eşliğinde dans edip doyasıya eğlendi. Eğlenceli geçen etkinliğe huzurevi personeli de katılarak ortamı daha da renklendirdi.

Huzurevi sakinleri, konuklara teşekkür ederek, ziyaretten duydukları mutluluğu ifade etti. Koordinatör Asuman Köseoğlu ise yaşlıların toplumun aktif bir parçası olduğunu ve insana dokunan sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışma ve anlayışın güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Etkinliğin sonunda Köseoğlu'na teşekkür plaketi veren Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Zehra Çoban, "Düm KA Ritim Topluluğu ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Kurumumuzun tüm sakinleri çok eğlenceli vakit geçirdi ve yüzlerinde ayrı ayrı gülümsemeler oluştu. Bu etkinlik için ekibe teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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