Dülük Antik Kenti kazılarında ortaya çıkan tarihi tarifler yeniden hayat buluyor

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında tespit edilen eski dönemlere ait yiyecekler yeniden hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğinde, Şehitkamil ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Dülük Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan yazılı ve görsel eserlerden Roma döneminde yapılan yemek ve ekmeğe ait tarifler bulundu.

Döneme ait Pompei Ekmeği, Olivatum (Zeytin Ezmesi), Libum (Ballı Kek), Globuli (Ballı Peynirli Kek) ve Dulcia Piperatta'nın (Ballı Kek) tarifleri, Dülük Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ile Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastroarkeoloji Uzmanı Doç. Dr. Tulga Albustanlıoğlu tarafından usta şeflere ulaştırılarak günümüze taşınmaya başladı.

Şeflerin aynı tarifle yaptığı lezzetler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde vatandaşlara ikram ediliyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AA muhabirine, Gaziantep'in yöresel yemekleri ve gastronomisiyle ünlü bir kent olduğunu söyledi.

Kazı çalışması boyunca ortaya çıkacak tarifleri günümüze aktarmak istediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz geçen hafta hazırlamış olduğumuz ekmekleri, Roma dönemine ait bu gıdaları Kültür ve Turizm Bakanımıza tattırdık. Müthiş bir lezzet aldı. Allah izin verirse biz bu ekmek ve yemekleri, Gaziantep uçaklarında tanıtmak istiyoruz. Gaziantep'e hangi uçak nereden geliyorsa Gaziantep'e gelen kişi bu yemekleri de tatsın ve Dülük'ü de bu şekilde tanısın istiyoruz."

Yılmaz, Gaziantep gastronomisine antik kentlerin lezzetlerinin de katılması gerektiğini dile getirdi.

Pompei ekmeğinin Türkiye'de başka hiçbir yerde bulunmayan bir lezzet olduğunu belirten Yılmaz, "Bu lezzetler, bu toprakların lezzetleri. Gaziantep gastronomisine bu ekmeği de koyacağız. Dolayısıyla burayı ziyaret eden herkes bu ekmeği burada tadacak. Bu gıdalarla tanıtımlar yapacağız ve Dülük'ün tarihini anlatacağız." diye konuştu.

Eski lezzetler gelecek kuşaklara aktarılacak

Binlerce yıllık lezzetleri yapan şeflerden Mutlu Durgun, yemeklerin o dönemin savaş şartlarına uygun malzemelerden yapıldığını, ilk başta tarifleri birçok kez denediklerini söyledi.

Durgun, şunları kaydetti:

"Hocalarımız, kazıları yaparken gerek mozaiklerde gerek yazıtlarda buldukları yemek ve ekmeklerin reçetelenmiş motiflerini bize verdiler. Biz de birebir o tarifleri kullanarak yemekleri yapıyoruz. O dönemde şeker yok, biz de tatlıları balla yaptık. O dönemin orijinal reçetelerine birebir olacak şekilde hocalarımızın da desteğiyle uymaya çalıştık.

Dülük Antik Kenti'ni ziyaret eden misafirlerimize buranın tarihini anlattıktan sonra, giderken o döneme ait tatlıları ve ekmekleri tatma imkanı sunmak için yöre halkına bu reçeteleri öğretecek ve seri üretimini yaptıracağız. Buraya gelen insanlara bunlara tattırmak istiyoruz."

Dülük Antik Kenti

Antik dönemde güney, kuzey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında yer alan, Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Kilikya'ya, Helenistik ve Roma dönemindeyse Antakya ve Kilikya'dan Zeugma'ya uzanan İpek Yolu'nun güzergahında bulunan Dülük Antik Kenti, milattan önce binlerce yıl öncesine tarihlendiriliyor ve dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Taş Devri'nin yanı sıra Bakır Çağı'ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte, Eski Taş Çağı'ndan da izler bulunuyor.

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender İmparatorluğu arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor. Bir dönem Mitra inancının hakim olduğu kentte, dünyada bilinen, yer altına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor.