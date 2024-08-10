Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'nde Roma ve Bizans dönemlerine ait bilgiler gün yüzüne çıkarılacak

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'nde 3 üniversiteden uzmanlarca yapılacak jeofizik çalışmalarıyla Roma ve Bizans dönemlerine ilişkin bilgiler gün yüzüne çıkarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğinde, merkez Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki antik kentte bu yıl yürütülecek kazı çalışmaları başladı.

Milattan önce binlerce yıl öncesine tarihlendirilen ve insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olarak farklı dinlere ev sahipliği yapan antik kentin kazı başkanlığını Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer yürütüyor.

Blömer, AA muhabirine, antik kentin Roma ve Bizans dönemlerinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarının yaklaşık 2 ay süreceğini belirten Blömer, "Burada yürüttüğümüz çalışmalarla bölgedeki antik dönem hakkında yeni bilgiler ortaya koymayı ümit ediyoruz. Bu yıl çalışmalarımızın odak noktası Roma dönemi tapınak alanındaki çalışmalar. Öncelikle araştırmalarımızı bu alanda ilerleteceğiz. Çalışmalarımızın başka bir noktasını da arşiv binasında gerçekleştireceğiz. Geçen yıllarda yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkardığımız mühür baskılarındaki araştırmayla kentin bürokrasi ve yönetim şeklini biraz daha anlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Arkeolojik çalışmaların yanı sıra bölgeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için antik kentteki "Keber Tepesi"nde değişik alanlarda jeofizik çalışmaları yapacaklarını aktaran Blömer, şunları söyledi:

"Jeofiziksel çalışmalarla toprak altında kalan binaların, yapıların veya kalıntıların varlığını ortaya çıkarmak istiyoruz. Böylelikle bilinçli ve noktasal çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu yıl jeofizik çalışmaları bütün sezon devam edecek. Edirne, Bitlis ve Isparta üniversitelerinden oluşan bir ekip olacak. Jeoradar ve jeomagnetik gibi yöntemlerle toprak altında kalan kalıntıları görmeyi amaçlıyoruz. Buradan edindiğimiz bilgilerle kazısını yapmak zorunda kalmadan bilgiye ulaşma şansımız olacak. Böylelikle kalıntıların büyük bir kısmını koruyabileceğiz."

Blömer, ayrıca hayvanlara ait kemik buluntularının da inceleneceğini ve böylelikle o dönemdeki kentin yaşamı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceklerini ekledi.

Dülük Antik Kenti

Antik dönemde güney, kuzey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında yer alan, Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Kilikya'ya, Helenistik ve Roma dönemindeyse Antakya ve Kilikya'dan Zeugma'ya uzanan İpek Yolu'nun güzergahında bulunan Dülük Antik Kenti, milattan önce binlerce yıl öncesine tarihlendiriliyor.

Taş Devri'nin yanı sıra Bakır Çağı'ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte, Eski Taş Çağı'ndan da izler bulunuyor.

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender imparatorluğu arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor.

Bir dönem Mitra inancının hakim olduğu kentte, dünyada bilinen, yer altına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor.