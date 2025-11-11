Dulles Havalimanı'nda Yolcu Aracı Kazası: 18 Yaralı
ABD'nin Washington D.C. yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşıyan bir aracın terminal binası peronuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar hayati tehlikesi bulunmadan hastaneye kaldırıldı.
The Hill'in haberine göre, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda terminal binaları arasında yolcu taşımak için kullanılan araç, kenetlenmesi gereken binanın peronuna çarptı.
Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi yetkilisi Crystal Nosal, kazanın ardından yolcuların kurtarma personeli tarafından muayene edildiğini belirtti.
Nosal, "hayati tehlikesi bulunmayan" 18 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
