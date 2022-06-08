Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay'dan AA'ya ziyaret - Haberler

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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay'dan AA'ya ziyaret

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay'dan AA'ya ziyaret

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Okay, ziyarette, AA Kahramanmaraş Bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Kaya, AA ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten AA muhabiri İzzet Mazı, Okay'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Necati Okay Güncel Haberler

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