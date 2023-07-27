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Dükkanını boşaltmayan kiracısını korkutmak isterken vurmuş (2)

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TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanını boşaltmadığı gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Ufuk Araz'ı (48) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Nadir Cevher (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanını boşaltmadığı gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Ufuk Araz'ı (48) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Nadir Cevher (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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