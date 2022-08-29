DÜKKANA GİRİP 1'İ KADIN 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, girdiği dükkanda iş yeri sahibi ile Suriye uyruklu bir kadını bıçakladı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, girdiği dükkanda iş yeri sahibi ile Suriye uyruklu bir kadını bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.

Olay sabah saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Dükkana elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi, dükkanda müşteri olarak bulunan Suriye uyruklu Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı. Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan saldırgan, polise teslim edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.