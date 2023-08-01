- Dükkan önüne park kavgası

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dükkan önüne araç park etme tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle esnafın başına tabancanın kabzasıyla vuruldu. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ulus Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, aracını Ali K.'nın iş yerinin önüne park etmek istedi. Ali K. ise şüpheliye aracı dükkanının önüne park etmemesi gerektiği uyarısında bulundu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli, tabancanın kabzasıyla Ali K.'nın başına vurarak, olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından darbe alan Ali K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.