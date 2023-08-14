Dükkan kurşunlayan 2 maganda tutuklandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerini kurşunlayıp mala zarar verdiği öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Temmuz gecesi meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerini kurşunlayarak kaçan şüpheliler polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu tespit edildi. Polis, belirlediği 4 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan S.U., Ö.Ö., B.O. ve O.Ö. emniyete getirilerek sorguya alındı. Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan şahıslardan S.U. ve Ö.Ö. tutuklanırken, B.Ö. ve O.Ö. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.