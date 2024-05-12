Duke Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Jerry Seinfeld Protesto Edildi

ABD'nin köklü üniversitelerinden Duke Üniversitesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşma yapan İsrail destekçisi Amerikalı Yahudi komedyen Jerry Seinfeld'i protesto eden bir grup öğrenci, Filistin bayrağı açıp törenden ayrıldı.

İsrail ile bu ülkeye koşulsuz destek veren ABD'ye tepki göstermek amacıyla üniversite kampüslerinde düzenlenen gösteriler, mezuniyet törenlerinde de devam ediyor.

ABD'nin önemli üniversitelerinden Duke Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet törenine de Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla yapılan gösteri damga vurdu.

Törenin devam ettiği sırada konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen İsrail destekçisi Amerikalı Yahudi komedyen Seinfeld, onlarca öğrenci tarafından protesto edildi.

Büyük bir Filistin bayrağı açarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan grup, tören alanını toplu şekilde terk ederken bazı öğrencilerin de gruba destek verdiği görüldü.

Duke Üniversitesindeki görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı, Seinfeld'in Duke'te konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.