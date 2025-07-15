Duhok'taki Petrol Sahasına İHA ile Saldırı
Irak'ın Duhok kentindeki Sersing petrol sahasına bomba yüklü İHA ile terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı olmadı, IKBY bu tür saldırıları kınadı.
Irak'ın Duhok kentindeki Sersing petrol sahasına bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Duhok'taki Sersing petrol sahasına bomba yüklü İHA ile terör saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarılan açıklamada, IKBY'nin ekonomik altyapısını hedef alan bu tür saldırıların şiddetle kınandığı vurgulandı.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel