Duhok'taki Petrol Sahalarına İHA Saldırısı

Irak'ın Duhok kentindeki 3 ayrı petrol sahasına bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sabah saat 07.14'te Duhok'taki Hand petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda herhangi bir maddi kayıp ya da can kaybının olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, sabah saat 06.00, 06.15 ve 07.00'da Duhok'a bağlı Zaho'da iki ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı yapıldığı kaydedildi.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.