Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü - Haberler

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Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü

AA - Güncel
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Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Amedi ilçesine bağlı Kani Masi kasabasında PKK'nın yerleştirdiği mayın 2 Danimarkalı bisikletçinin bölgeden geçişi sırasında patladı.

Patlama sonrası yaralanan 1 Danimarkalı bisikletçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

AA / Güncel

Duhok, Terör, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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