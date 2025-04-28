Duhok'ta PKK Saldırısında 3 Peşmerge Yaralandı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 3 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Peşmergenin bölgede karakol kurulmasına ilişkin hazırlık yaptığı ve terör örgütünün ise bu süreci sabote etmek için saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırıda yaralanan 3 Peşmergenin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.