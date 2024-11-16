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Düğününe bir hafta kala kaza geçiren damadın hayalleri suya düştü

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Hatay'da düğününe bir hafta kala davetiye dağıtırken trafik kazası geçiren Emre Sülgen, düğününü bir yıl ertelemek zorunda kaldı. İki kardeşin yaşadığı kaza sonrası yaralanmalar yaşandı ve maddi sıkıntılar baş gösterdi.

- Düğününe bir hafta kala davetiye dağıtırken kaza geçiren gencin hayalleri yarıda kaldı

Damat Emre Sülgen: "Motor kazasından dolayı bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı"

Ali Sülgen: "Evlere davetiye dağıtırken abimle kaza yapınca düğün ertelendi"

HATAY - Hatay'da düğününe bir hafta kala davetiye dağıtırken trafik kazası geçiren Emre Sülgen, yaşadığı kaza sonrası hayallerini bir yıl ertelemek zorunda kaldı. Yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından damat Sülgen, düğün için çektiği kredileri ödemek için yeniden çalışmaya başladı.

Belen ilçesinde yaşayan Emre Sülgen ve Derya Gazi Sülgen isimli çift, resmi nikahın kıyılmasının ardından geçtiğimiz Ekim ayının 27'sinde evlenmek için plan yapmıştı. Damat Emre Sülgen, kardeşi Ali Sülgen ile birlikte düğüne 1 hafta kala davetiye dağıtırken Belen ilçesinin Bakras Mahallesi'nde motosikletle trafik kazası yaşadı. Kazada; Ali Sülgen yönetimindeki motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Düğüne bir hafta kala yaşanan kaza sonrası ciddi şekilde yaralanan iki kardeş, Adana'da tedavi edildi. Yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından yeninden ayağı kalkmayı başaran ve hayalleri yarım kalan Damat Emre Sülgen, düğün öncesi çektiği kredileri ödemek içim yeniden çalışmaya başladı. Yaşanan talihsiz kaza sonrası düğünlerini bir yıl erteleyen gençlerin hayalleriyse yaşanan kaza sonrası yarım kaldı.

"Motor kazasından dolayı bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı"

Kaza yapan 22 yaşındaki damat Emre Sülgen, yaşadığı kazadan dolayı düğünün bir yıl ertelendiğini belirterek "Düğünüme bir hafta kalmıştı motosikletle davetiye dağıtırken kaza geçirdik ve 25 günden beri evde kalmıştım bugün işe başladım. Kazadan dolayı dizimde liflerde ödem oluştu ve ufakta bir kırığım var. Bayağı bir borcumuz var, düğün yapabilmek için iki yerden kredi çektik ve ödememiz gereken borçlar da var. Şu an toplam borcumuz 400 bin civarında. Düğünümüz 2025 yılının yaz ayına ertelendi. Biz motosikletle davetiye dağıtmaya köye çıkmıştık, önümüze bir anda araba geçti ve sinyal falan da vermedi direkt kaza yaptık. Motor kazasından dolayı bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı" ifadelerini kullandı.

"Kazada iki elim, çenem ve dişlerim kırıldı"

Damadın kardeşi 21 yaşındaki Ali Sülgen, yaşanan kaza sonrası 2 elinde ve çenesinde kırıklar oluştuğunu belirterek "Biz abimle sabah saat dokuz gibi yola çıktık; karşıdan süt arabası geliyordu yavaşladığını fark ettim ama sinyal yakmadığı için sola döneceğini düşünmedim. 10 metre mesafe kalmıştı ve araç birden önümüze kırdı. O anda kaza yaptık, ben direkt bayıldım. Motoru ben sürüyordum. Kazadan sonra üç ameliyat geçirdim, ameliyatlarım bitti ve iyileşme sürecine girdik. Kazada iki elim, çenem ve dişlerim kırıldı. Ağzımın içine de dikiş attılar. Kollarımın içinde platin var bileklerim oynamasın diye. Evlere davetiye dağıtırken abimle kaza yapınca düğün ertelendi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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