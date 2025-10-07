Haberler

Düğününde Derbi Keyfi: Galatasaray-Beşiktaş Maçı Projeksiyona Yansıtıldı

Düğününde Derbi Keyfi: Galatasaray-Beşiktaş Maçı Projeksiyona Yansıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Hanifi ve Bahar Özkaya çiftinin düğününde damadın isteğiyle Galatasaray-Beşiktaş derbisi projeksiyona yansıtıldı. Misafirler düğün eğlencesi sırasında maçı takip ederek takımlarına destek verdi.

ADANA'da düzenlenen bir düğünde, damadın isteğiyle Galatasaray- Beşiktaş derbisi projeksiyona yansıtıldı. Renkli görüntülere sahne olan anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde hafta sonu yapılan Hanifi ve Bahar Özkaya çiftinin düğününde dev bir projeksiyon kuruldu. Cumartesi günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisi damadın isteği üzerine projeksiyona yansıtıldı. Düğüne katılan misafirler, müzik ve halay sırasında maçı takip ederek takımlarına destek verdi. 1-1 sona eren derbinin izlendiği düğün renkli görüntülere sahne oldu. O anlar, misafirler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

'HEM DÜĞÜNÜMZDE OYNADIK HEM MAÇI TAKİP ETTİK'

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen damat Hanifi Özkaya, düğününde maçı takip edebilmenin kendisini çok mutlu ettiğini aktardı. Özkaya, "Amcam Galatasaraylı, dayım ise Beşiktaş taraftarıydı. Onların düğüne ilgi göstermeyip derbiyi takip ettiklerini görünce, kurduğumuz projeksiyona maçı yansıttım. Böylece hem onlar izleyebildi hem de ben düğünüm sırasında maçı takip edebildim. Tepkiler çok güzel oldu; bir yandan düğünde oynadık, bir yandan maçı takip ettik. Düğünümüz oldukça kalabalıktı ve çok güzel geçti. Hem derbiyi izledik hem de düğünümüzü yaptık, ortaya renkli görüntüler çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti

Bir aylık evlilerdi! Eve giren ekipler 2 cesetle karşılaştı
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.