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'Düğünümüz var' dedi, 3 kuyumcudan 5 çeyrek ve 1 tam altın çaldı

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'Düğünümüz var' dedi, 3 kuyumcudan 5 çeyrek ve 1 tam altın çaldı

ADANA'da, farklı zamanlarda girdiği 3 kuyumcu dükkanından "Düğünümüz var" diyerek 5 çeyrek ile 1 tam altın çalan Mustafa B. (28) yakalandı.

ADANA'da, farklı zamanlarda girdiği 3 kuyumcu dükkanından "Düğünümüz var" diyerek 5 çeyrek ile 1 tam altın çalan Mustafa B. (28) yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kent merkezinde farklı zamanlarda kuyumcu dükkanlarına giren şüpheli, "Düğünümüz var, çeyrek altın alacağım" diyerek, altınlara kurdele taktırıp, paketletti. "Bir çeyrek daha paketler misiniz?" diyip, kuyumcuyu oyalayan şüpheli, altınları çalarak kaçtı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan ve aynı yöntemin kullanıldığı hırsızlıkla ilgili kuyumcuların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 3 kuyumcu dükkanından toplam 5 çeyrek ile 1 tam altın çalan Mustafa B., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesinde suçlamaları kabul eden Mustafa B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

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