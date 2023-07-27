Düğünlerde takılan ziynet eşyaları geline aittir, Yargıtay kararı

Edirneli Avukat Coşkun Molla, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre düğün sırasında takılan ziynet eşyaların geline ait olduğunu belirtti. Molla, yerel mahkemelerin de bu kararlara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

Edirneli Avukat Coşkun Molla, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre düğün sırasında takılan ziynet eşyaların geline ait olduğunu belirterek "Hukuk Genel Kurulu, bunu kesin biçimde açıklamış bulunmaktadır. Yereldeki mahkemeler de bu Genel Kurul kararlarına uymak suretiyle açık bir şekilde takıların kadına ait olduğunu kabul etmek durumunda kalacaktır" dedi.

Avukat Molla, düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olduğuyla ilgili mahkeme kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Molla, şunları söyledi:

"YEREL MAHKEMELER KABUL ETMEK DURUMUNDA KALACAKTIR"

"Düğünlerde takı törenlerinde takılan ziynetlerin kime ait olacağı konusu açıklık bulunmamakla birlikte Türk Medeni Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında yerel mahkemelerin farklı birtakım kararlar vermesi üzerine konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından değerlendirilmiş çeşitli kararlarıyla. Burada 2 karardan bahsetmek mümkün, bir tanesi 2020-240 kararı, diğeri de 2021 tarihli 458 sayılı kararıyla bu konuya açıklık getirmiş ve yerel mahkemelerin farklı uygulamalarına bir bakıma son verilmek istenmiş. Bu kararları da değerlendirdiğimizde de düğünlerde takı törenlerinde takılan takıların, ziynetlerin hediye olarak nitelendirildiği ve bunların kadına ait olacağı kesin biçimde açıklanmış bulunmaktadır. Yereldeki mahkemeler de bu Genel Kurul kararlarına uymak suretiyle açık bir şekilde takıların kadına ait olduğunu kabul etmek durumunda kalacaktır."

Nişan bozulması durumda tarafların hediyeleri geri vermesi gerektiğini belirten Molla, "Nişanda kanunumuzda açık hüküm var. Taraflar nişanın bozulması halinde birbirine verdikleri hediyeleri geri vermek zorunda oldukları kabul edilir ve düzenlenmiştir" dedi.