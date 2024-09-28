Düğünlerde Havaya Ateş Açan 11 Zanlı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulca köyünde nisan ve mayısta düğünler ile eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokanları tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 şarjör, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlı hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi.