Üye Girişi
Haberler

Düğünlerde Çiçek Yerine Tekme: Akademisyenin Evlilik Baskısına Tepkisi

Düğünlerde Çiçek Yerine Tekme: Akademisyenin Evlilik Baskısına Tepkisi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Onur Çamlı, bir düğünde geleneksel çiçek atma anında çiçeği tekmeleyerek evlilik baskısına esprili bir yanıt verdi. Çamlı, bu davranışıyla ailesine ve arkadaşlarına 'evlenmek istemediğini' gösterdi.

ERZURUM Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Çamlı (34), arkadaşının düğününde gelinin attığı çiçeğe, yakalamak yerine tekme attı. Davetliler şaşkınlık yaşarken, Çamlı, "Beni evlendirmeye çalışan, başta ailem olmak üzere, sosyal çevrem ve arkadaşlarımın hepsine toplu bir cevap vermiş oldum" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Onur Çamlı, arkadaşlarının düğününe katıldı. Eğlenceli geçen düğünün finalinde çiftin bekar arkadaşları, gelinin arkasına geçerek atacağı çiçeği yakalayabilmek için beklemeye başladı. Gelinin attığı çiçeği bekar davetliler yakalamaya çalışırken, Dr. Onur Çamlı üzerine gelen buketi yakalamak yerine tekme attı. Davetliler yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Arkadaşları ve aile bireylerinin kendisine, 'Artık mesleğini eline aldın evlenmelisin' gibi ifadeler kullandığını belirten Çamlı, "Evet onları anlıyorum mutluluğumu istiyorlar ama ben de oldum olası evlenmekten ziyade biraz daha gezmek, tozmak, sosyalleşmek hobilerime ve mesleğime vakit ayırmak istiyorum. Bu konuyu özellikle yakın arkadaşlarımla bazen çok ciddi şekilde konuşuyoruz, bazen de espri yapıyoruz. Velhasılıkelam birçok sevdiğim insana açıklama yaptım. Neden evlenmediğimi ya da neden evlenmek istemediğimi anlattım uzun uzunö dedi.

Düğün sonunda sıra çiçek atmaya geldiğinde kendisinin de kalabalığın arasına geçtiğini ve çiçeğe tekme attığını söyleyen Çamlı, "Beni evlendirmeye çalışan, başta ailem olmak üzere, sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, hepsine toplu bir cevap vermiş oldum" diye konuştu. Çamlı, o anların görüntülerini sosyal medyadan da paylaştı.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Evlilik Magazin Güncel Yaşam

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay! Surlardaki gizli odada 4 saat geçirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.