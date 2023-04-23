DÜĞÜNE GİDENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 14 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde meydana gelen kazada, Ordu'dan İstanbul'a düğüne giden kafileyi taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 soralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan İstanbul Sancaktepe'deki düğüne gitmek için yola çıkan kafileyi taşıyan Gökmen Hızlı idaresindeki 54 AHG 365 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki yeşillik alana devrilerek, sürüklendi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüsü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan 14 yaralıyı bulundukları yerden kurtardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazada yaralanmayan sürücünün ifadesini aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)