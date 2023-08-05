Düğüne giden aile faciayı yaşadı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da düğüne giden bir aile, otomobilin kontrolden çıkması sonucu facia yaşadı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Düğüne giden aile faciayı yaşadı: 1ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde can pazarı yaşandı. Düğüne gittikleri öğrenilen aile üyelerinden 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Işıklar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 35 GD 0392 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bankete çıkıp beton elektrik direğine çarptı. Kazada İzmir'den, Konya'daki düğüne gittikleri belirten sürücü ile F.K. ve Y.H.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kazanın ardından olay yerine gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.