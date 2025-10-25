Düğünden dönerken motosiklet kazası: Genç hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde katıldığı düğünden dönerken, hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarpan Eren Davulcu (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Nazilli ilçesi çıkışında meydana geldi. Nazilli'de bir düğüne katılan Eren Davulcu, kırsal Esenköy Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Yol ayrımında kontrolü kaybeden Davulcu, motosikletiyle bariyerlere çarptı. Yola savrulan Davulcu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.