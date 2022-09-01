Son dakika haberi... KAZADA ÖLÜ SAYISI 8'E ULAŞTI - YENİDEN

Son dakika gelişmesine göre Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2)Bursa'da katıldıkları düğünden dönerken Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste ağır yaralı alarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2)

Bursa'da katıldıkları düğünden dönerken Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste ağır yaralı alarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece düğün dönüşü faciada ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Yaralı 9 kişinin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kaza yapan araçların kaldırılması ve kimlik tespiti için de çalışmalar sürdürülüyor. Kaza sonra ambulansların geçişinin sağlanması ve durumu acil olanlar için tek şeritten trafik akışı sağlanırken, karayolu üzerinde oluşan araç kuyrukları nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.