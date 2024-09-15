Düğünden Dönen Aileye Silahlı Saldırı: 6 Gözaltı

DİYARBAKIR'da düğünden dönen ailenin içinde olduğu 2 otomobile, husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesinin kırsal Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden dönen Yunus L. yönetimindeki otomobil ile arkasında seyreden kuzenine ait otomobile, mahalle girişinde husumetli oldukları kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, içerisinde kadın ve çocukların da olduğu otomobiller hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheli olarak 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gündüz saatlerinde Yunus L. ve kuzeninin otomobilini durdurup tehdit ettikleri, bu anların da cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.