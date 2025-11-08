Haberler

Düğündeki Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı

Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da bir düğünde yan bakma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, Y.K. adlı şüpheli, dedesi Servet Macit'i silahla vurarak öldürdü ve torunu A.M.'yi yaraladı. Olay sonrası şüpheli tutuklanırken, baba da gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da yan bakma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi silahla vurarak öldüren ve torununu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir düğünde A.M. ile şüpheli Y.K. (13) arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

A.M'nin dedesi Servet Macit (60) araya girdiği sırada Y.K, dede ve torununa silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı dede ve torunu hastaneye kaldırdı. Servet Macit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, A.M. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 3 Kasım'da Fatih'te yakalanan şüpheli Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olaya ilişkin yapılan çalışmada, şüphelinin babası da gözaltına alındı. Baba da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, şüpheli Y.K'nin genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından 9 kaydının bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından Bülent Çınar, mahallede bu tür olayların olduğunu, bunlara çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi. Çınar, "Biz devletten ne gerekiyorsa yavrularımızı onların iyiliği, geleceği için yapmalarını istiyoruz." dedi.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
