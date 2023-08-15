Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şahısların havaya ateş ettiği düğünde bulunan bazı çocukların kulaklarını kapatarak korktukları da dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düğündeki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş eden magandalar kamerada

KONYA - Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kadınhanı ilçesinde bir düğünde elektrik tellerinin bulunduğu alanda 1 kişi pompalı tüfekle, 2 kişi ise tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer şahıslar ise ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği düğünde bulunan bazı çocukların kulaklarını kapatarak korktukları da dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.