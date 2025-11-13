Hindistan'da düğün kameramanı, damadı bıçaklayan kişinin tespitine dron ile yardım etti

Hindistan'da bir düğünde kameramanın çektiği dron görüntüleri damadı bıçaklayan kişinin tespit edilmesinde kullanıldı.

NDTV'nin haberine göre, Maharashtra eyaletinin Amravati şehrindeki bir düğünde kameraman, damadı bıçaklayan şüpheliyi dron ile kayda aldı.

Sahnede çekim yapan kameraman, damadı bıçaklayıp olay yerinden motosiklet ile kaçan şüpheliyi yaklaşık 2 kilometre boyunca dron ile takip etti.

Dron görüntülerini inceleyen polis, bu kişi ve motosikleti kullanan kişinin kaçmak için kullandığı rotanın izini sürerek, şüphelileri tespit etti.

Düğünde meydana gelen kavga nedeniyle damadı 3 kez bıçaklayan kişinin Ragho Jitendra Bakshi olduğu saptandı.

Olayda yaralanan damat tedavi görürken, polis damadı bıçaklamakla suçlanan saldırganı arıyor.