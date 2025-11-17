Düğünde Yemek Zehirlenmesi: 65 Kişi Hastanelik Oldu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir düğünde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 65 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.
İlçedeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel