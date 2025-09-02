Düğünde Yakalanan 20 Yıl Hapis Cezalı Firari Tutuklandı

Bursa İnegöl'de sokak düğününe katılırken yakalanan ve 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt, ruhsatsız silahla direniş gösterdiği sırada tutuklandı.

1) 20 YIL HAPİSLE ARANIRKEN DÜĞÜNDE YAKALANAN FİRARİ TUTUKLANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 70 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla aranırken dün gece sokak düğününe katıldığı belirlenen ve operasyon düzenleyen ekiplere silah doğrultarak direnen Olcay Büyüt (28), tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah, adam yaralama olmak üzere 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt'ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Sokak'ta bir düğüne katıldığı bilgisini aldı. Ekipler, düğün alanına giderek Büyüt'ü yakalamak istedi. Büyüt yanında bulunan ruhsatsız tabancayı polis ekiplerine doğrulturken, yakınları ise ekiplere saldırdı. Şüpheli, olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olcay Büyüt, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

