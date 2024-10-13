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Düğünde Tüfekle Vurulan Sedat İ. Toprağa Verildi

Düğünde Tüfekle Vurulan Sedat İ. Toprağa Verildi
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Kayseri'de düğünde kuzeni tarafından tutukluk yapan tüfeğin ateş alması sonucu vurulup hastanede hayatını kaybeden Sedat İ., cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KAYSERİ'de düğünde kuzeni Metin İ.'nin tutukluk yapan tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan Sedat İ. toprağa verildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi. Düğünde havaya ateş açan Metin İ.'nin tüfeği tutukluk yaptı. Metin İ.'nin kontrol ettiği tüfek, bir anda ateş aldı, saçmalar amcasının oğlu Sedat İ.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedat İ., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat İ., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sedat İ.'nin cenazesi hastanenin morguna konurken, Metin İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Sedat İ.'nin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Sedat İ.'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Sedat İ., kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Metin İ. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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