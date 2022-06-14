Düğünde tartıştığı kişilerin arasına taksiyle daldı: 20 yaralı (2) - Haberler

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Düğünde tartıştığı kişilerin arasına taksiyle daldı: 20 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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Düğünde tartıştığı kişilerin arasına taksiyle daldı: 20 yaralı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde katıldığı düğünde yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıkarılınca ticari taksiyi kalabalığın üzerine süren Kağan K. (35) ile beraberindeki Kürşat A. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde katıldığı düğünde yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıkarılınca ticari taksiyi kalabalığın üzerine süren Kağan K. (35) ile beraberindeki Kürşat A. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralanmıştı.

Burak CAN/KIRIKKALE, -


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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