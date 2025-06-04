Düğünde Tartışma Kavgaya Dönüşünce: 72 Yaşındaki Adam Öldürüldü

Düğünde Tartışma Kavgaya Dönüşünce: 72 Yaşındaki Adam Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'deki bir düğünde çıkan tartışma sonrasında 72 yaşındaki Mehmet G., başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi 32 yaşındaki B.G. tutuklandı.

Kağıthane'de, düğünde tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Sultan Selim Mahallesi Uygur Sokak'taki düğün salonunda çıkan tartışma sonrası taşla başına vurduğu Mehmet G'yi (72) öldüren B.G. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.G. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Kağıthane'de 1 Haziran'da Mehmet G. ile B.G. arasında düğün salonunda çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüşmüştü. B.G. yerden aldığı taşla Mehmet G'yi yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet G. hayatını kaybederken, şüpheli B.G. ertesi gün pasaport işlemleri için gittiği Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli B.G. ilk ifadesinde, Mehmet G'yi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt

Bakanlıktan Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
İnşaatta yeni dönem! Yapı ustalarına bakanlık takibi

İnşaatta yeni dönem! Yapı ustalarına bakanlık takibi
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.