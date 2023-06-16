Düğünde tabancayla vurulan kişiyi öldüren akrabası tutuklandı

Adana'da düğünde Ali Yeşilağaç'ı tabancayla vurarak öldüren akrabası Necmettin Ömer Kapka, Mersin'de polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Kapka, ifadesinde, "Ali, annem Fatime Altundal'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılandı. Delil yetersizliğinden beraat etti. Düğünde karşılaştık. Beni görünce elini beline götürdü. Silah çekeceğini düşündüm ve tabancayla ateş ettim" dedi.

ADANA'da, düğünde Ali Yeşilağaç'ı (48) tabancayla vurarak öldüren akrabası Necmettin Ömer Kapka (38), saklandığı Mersin'de polis operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı. Kapka, ifadesinde, "Ali, annem Fatime Altundal'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılandı. Delil yetersizliğinden beraat etti. Düğünde karşılaştık. Beni görünce elini beline götürdü. Silah çekeceğini düşündüm ve tabancayla ateş ettim" dedi.

Olay, 13 Mayıs akşamı Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park içerisinde bulunan bir tesiste düzenlenen düğünde meydana geldi. Akrabasının düğününe katılan Ali Yeşilağaç, kendisine ayrılan masada otururken, bir süre sonra akrabası Necmettin Ömer Kapka geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kapka, tabancasıyla Yeşilağaç'a ateş açtı. Yeşilağaç, kanlar içinde yere yığıldı. Kapka ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilağaç, kurtarılamadı.

Ali Yeşilağaç'ın ise 2006'nın mart ayında öldürülen Fatime Altundal cinayetinden yargılanıp delil yetersizliğinden beraat ettiği, ayrıca aynı yılın mayıs ayında da tabancayla vurularak öldürülen İsmail Aksu cinayetinden de yargılanıp 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası aldığı, geçen yıllarda da tahliye edildiği öğrenildi.