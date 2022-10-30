Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğünde tabancayla ateş açan dayı, yeğenini yaraladı

Güncel Haberler

Düğünde tabancayla ateş açan dayı, yeğenini yaraladı

SAMSUN'un Canik ilçesinde 9 yaşındaki Yasin Efe T., düğünde dayısı R.Ö.'nün (38) tabancayla açtığı ateş sonucu göğsunden vurularak yaralandı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 9 yaşındaki Yasin Efe T., düğünde dayısı R.Ö.'nün (38) tabancayla açtığı ateş sonucu göğsunden vurularak yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alınırken, dayı ise gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçenin Başalan Mahallesi'ne bağlı Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Mahalle arasında düzenlenen düğünde R.Ö.'nün (38) önce tutukluk yapan tabancasından çıkan kurşun, yeğeni Yasin Efe T.'nin göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalıp yere yığılan Yasin Efe T., ihbarla çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasin Efe T.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli dayı R.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Canik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title