Düğünde Sürpriz Takı: 'Yeni Sahibine Hayırlı Olsun'
Burdur'da düğün yapan Burak Gümüşay'ın yakasına arkadaşları tarafından takı merasiminde 'Yeni sahibine hayırlı olsun' yazısı asıldı. Gelin ve damat sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.
Burdur Barosu avukatlarından Burak Gümüşay ile endüstri mühendisi Anşa Ecem Kılınç (33), 11 Ağustos'ta evlendi. Düğünde takı merasimine geçildiğinde Burak Gümüşay, arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Oto galericilik yapan arkadaşları, Gümüşay'ın yakasına üzerinde 'Yeni sahibine hayırlı olsun' yazısı iğneledi. Gelin ve damat sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.
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