Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan B.E. ve A.E. pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şahısları yakalamak için polis arama çalışması başlattı.

Düğünde silahlı kavga: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Günay Sokak üzerinde meydana gelen olayda, apartman önünde düzenlenen düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan B.E. ve A.E. pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu G.Z., B.Y. ve K.K. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, ateş açan 2 şahıs olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.